Gomez alla Juventus, calciomercato: scambio con Bernardeschi, le cifre

Calciomercato Juventus, l’argentino sarebbe entrato nel mirino dei bianconeri che, secondo quanto riferito da Raisport, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Bernardeschi

Calciomercato Juventus Gomez Atalanta Bernardeschi/ Il tormentone Gomez non è affatto finito. I dissapori maturati nell’ultimo periodo tra il calciatore argentino e Gian Piero Gasperini hanno fatto impennare a dismisura le possibilità di un addio del Papu già a gennaio: tanti sono i club sulle tracce del trequartista, il cui futuro al momento appare alquanto nebuloso. Secondo quanto riportato da Calcio Style, che riprende una notizia fornita dalla redazione di Rai Sport, su Gomez ci sarebbe anche la Juventus, che nelle ultime ore avrebbe formalizzato una proposta al club orobico.

Leggi anche–>Rovella alla Juventus, calciomercato: si chiude con lo scambio

All’Atalanta, infatti, sarebbe stato proposto il cartellino di Federico Bernardeschi, ormai in uscita dal club bianconero. L’ex calciatore della Fiorentina, in vista dell’Europeo, potrebbe decidere di cambiare aria, ed approdare in una squadra all’interno della quale gli esterni e i giocatori offensivi vengono molto valorizzati. La Juve lo valuta circa 25 milioni di euro: cifra che i nerazzurri non sono disposti a versare, sicuramente non in una tranche. Più verosimile, dunque, che si possa ragionare su un prestito con obbligo di riscatto, dilazionato in più rate. I discorsi al momento non sono stati ancora approfonditi, anche perché ci sarebbe una discrepanza sulla valutazione di Gomez: Percassi infatti continuerebbe a chiedere non meno di 10 milioni di euro.