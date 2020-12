Locatelli alla Juventus, calciomercato: Paratici pronto all’assalto

Calciomercato Juventus, non tramonta la pista Locatelli: i bianconeri vigilano sul mediano del Sassuolo, da tempo nel mirino di Fabio Paratici

Locatelli Juventus Calciomercato/ Tra i tanti nomi accostati alla Juventus nell’ultimo periodo, impossibile non citare Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo sarebbe una richiesta esplicita di Andrea Pirlo, che ne apprezza le doti sia in fase di impostazione che in quella di rottura del gioco. La crescita dell’ex Milan non è passata inosservata agli addetti ai lavori, con Fabio Paratici che ha provato a sondare la situazione già in estate, scontrandosi però con la richiesta dei neroverdi, che non sono scesi dal muro dei 35 milioni di euro eretto molti mesi or sono.

Come rivelato da tuttojuve.com, la Juve non mollato la presa per il mediano, anche se appare piuttosto inverosimile che la Vecchia Signora possa decidere di affondare il colpo a gennaio: il club bianconero ha altre priorità, soprattutto in attacco, dove l’esigenza di acquistare un vice Morata sta spingendo il club campione d’Italia a valutare alcuni profili, italiani e stranieri. Ciò non toglie che la “Vecchia Signora” non possa ritornare alla carica tra qualche mese.