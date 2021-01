Calciomercato Juventus, pronto il vice Morata: Sky ne è sicuro

Il toto nomi in casa bianconeri è scattato: Giovanni Guardalà su Sky è sicuro che del fatto che Paratici proverà ad acquistare un vice Morata

Calciomercato Juventus/ Una delle rivelazioni di questo campionato fino a questo momento è stato sicuramente Alvaro Morata. Il Canterano ha impressionato tutti per la grandissima voglia di ritagliarsi un ruolo importante all’interno dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo: lo spagnolo ha dimostrato una continuità di rendimento e di prestazioni che soltanto la scialba prova offerta contro l’Atalanta, con quel colpo di tacco che grida ancora vendetta, ha macchiato. Per il resto, l’ex Atletico Madrid ha convinto tutti, sia in campionato che in Champions League: la convivenza con Cristiano Ronaldo procede a gonfie vele, e anche per questo Dybala è stato a più riprese relegato in panchina.

La necessità di competere sul doppio fronte campionato-Champions League obbliga però la Vecchia Signora a dover acquistare un sostituto di Morata, che possa far rifiatare lo spagnolo in determinati incontri. Tentativo già palesatosi la scorsa sessione estiva, con i bianconeri che sono stati a un passo dall’acquistare Moise Kean dall’Everton, prima che quest’ultimo decidesse di firmare con il Paris Saint Germain.