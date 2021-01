Juventus, i bianconeri come altre società di Serie A sta risentendo economicamente sull’assenza del pubblico

Juventus, l’assenza del pubblico come in quasi tutti gli stadi italiani, sta colpendo maggiormente le grandi squadre. I bianconeri proprio sotto questo punto di vista risultano la squadra più colpita. 80 milioni di euro è la cifra stabilita per le perdite. Oltre a non beneficiare sull’umore dei giocatori durante le sfide importanti, quando ci vuole la carica giusta, l’assenza del pubblico costa molto cara alla società di Andrea Agnelli. ‘La Stampa‘ proprio a tal proposito ha fatto un sondaggio sulla questione.

Juventus in perdita, l’assenza del pubblico costa cara

Stando infatti al sondaggio del quotidiano italiano, la squadra bianconera è quella più colpita dall’assenza del pubblico dovuta alla pandemia mondiale. 80 milioni di euro la cifra stimata. Seguono l’Inter 60 milioni e il Milan a 40. La Juventus figura prima anche perché è quella con più tifosi al mondo e uno stadio di proprietà. Nella classifica del sondaggio seguito da ‘La Stampa’ dopo i bianconeri e le due milanesi ci sono: al quarto posto Roma (38), seguita da Atalanta e Lazio (20).