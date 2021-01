Calciomercato Juventus, Fabio Paratici intervistato nel pre partita ha parlato dei prossimi obiettivi, senza sbilanciarsi troppo.

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Fabio Paratici ha parlato nel pre partita di Juventus – Udinese. La prima domanda è stata proprio a proposito del mercato e degli eventuali obiettivi primari della rosa bianconera. C’è infatti bisogno di un altro attaccante, e proprio a tal proposito il dirigente bianconero non si è sbilanciato troppo dicendo: “Abbiamo una rosa competitiva e pensiamo al campo. Siamo per i grandi ritorni ma in questo momento la priorità è pensare alla partita”.

Calciomercato Juventus, Paratici apre ai grandi ritorni

Fabio Paratici ha poi aggiunto: “Siamo per i grandi ritorni, Morata è tornato molto bene in bianconero. Ma in questo momento dobbiamo concentrarci sul campo. La rosa è competitiva e abbiamo fatto un mercato per continuare a vincere”.