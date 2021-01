Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a chiudere per un attaccante low cost. Ma qual è il migliore per il gioco di Pirlo?

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno bisogno di una nuova punta. Il centroavanti in più. Colui che possa prendere le redini dell’attacco qualora Morata fosse indisponibile. Troppi pochi gli uomini lì davanti, o almeno quelli che possono fare la cosiddetta punta di ruolo. Proprio per questo motivo Paratici e company stanno lavorando affinché questa lacuna possa essere colmata. Un nuovo centroavanti arriverà nella sessione invernale. Sono diversi i nomi suggeriti e -sostanzialmente- entrati a far parte del lotto offensivo del mercato bianconero, ma tralasciando le utopiche speranze di super colpi, è chiaro che almeno in questa sessione, i bianconeri andranno certamente su un operazione low cost. Ecco, quindi, i possibili nuovi canditati per essere l’attaccante in più di questa Juventus by Andrea Pirlo:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, operazione saltata: c’è l’annuncio

Calciomercato Juventus, cercasi attaccante: il più adatto al gioco di Pirlo

Il primo nome è chiaramente quello di Fernando Llorente, il “Re Leone” tornerebbe volentieri a Torino. Idolatrato e ancora adesso ricordato positivamente dai tifosi, Nando ritroverebbe compagni e amici sotto la Mole. Le sue qualità parlando da sé, l’unica incertezza sta nella condizione fisica: il giocatore è fermo da diverso tempo e proprio per questo motivo la società rimane leggermente scettica, valutando anche altre possibilità.