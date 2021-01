Juventus, primo acquisto di gennaio ratificato. Di Marzio: «E’ tutto ok»

La Juventus ha completato le operazioni necessarie a far diventare Niccolò Rovella un calciatore bianconero. Di Marzio: «Resta al Genoa».

Secondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, Rovella è vicinissimo ai bianconeri. «E’ praticamente un giocatore della Juventus» ha detto senza troppo girarci intorno. E’ pertanto il primo acquisto del 2021 della formazione bianconera che continua la sua opera di ringiovanimento della rosa. Il mercato di prospettiva sta però portando l’Inter a vincere lo scudetto 10 anni dopo, proprio con Antonio Conte che invece ha goduto di un mercato super.

Rovella, chi è il baby preso dalla Juventus

La Juventus si è così mossa anticipando le concorrenti per il giovane centrocampista Nicolò Rovella. Era in scadenza di contratto con il Genoa. Un talento italiano che ha saputo già mettersi in mostra è che ha suscitato, immediatamente, l’interesse dei bianconeri ma anche dell’Inter di Antonio Conte. Il talentoso centrocampista stava per andare in scadenza di contratto con i genoani, ma era finito nei radar sia della Juventus che dell’Inter. Le due compagini italiane si erano già sentite con Preziosi, l’ha spuntata Paratici. La Vecchia Signora si assicura geometrie e qualità per il futuro.