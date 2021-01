Juventus, comunicato ufficiale: calciatore positivo al coronavirus

Juventus, comunicato ufficiale del club bianconero: un calciatore della prima squadra è risultato positivo al coronavirus e non potrà giocare contro il Milan, si tratta del brasiliano Alex Sandro.

Brutte notizie in casa Juventus in vista della partita contro il Milan. Attraverso una nota ufficiale infatti il club ha reso nota la positività al coronavirus del brasiliano Alex Sandro

“Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento.

La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Juventus, niente Milan per Alex Sandro

Per la partita contro il Milan Pirlo sarà costretto così a fare dei cambiamenti. Alex Sandro non ci sarà e bisognerà trovare un sostituto sulla fascia sinistra. Altri cambi potrebbero arrivare in mezzo al campo. Rabiot infatti è a disposizione e dovrebbe scendere in campo dall’inizio al posto di uno tra McKennie e Bentancur. Ma novità potrebbero esserci anche in difesa. Con il tecnico che pare intenzionato a giocarsi la carta dell’esperienza di Chiellini in un match così decisivo. Uno tra Bonucci e De Ligt rimarrà fuori? In attacco invece non c’è Morata, per cui giocherà sicuramente Dybala.