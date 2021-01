Calciomercato Juventus, l’assenza di Morata manda in emergenza la Juventus e mette in luce la necessità di un nuovo attaccante

Calciomercato Juventus, bianconeri in allarme. Con l’assenza di Morata si evidenzia una carenza numerica di attaccanti in rosa. Pirlo necessita di un nuovo attaccante. Indubbio, quindi, che in tal senso ci sarà un operazione in entrata. Molti i nomi, una ricerca specifica come criterio: un profilo low cost che possa avere anche grande esperienza per palcoscenici importanti. La Juventus può scegliere ma per ora in polpe rimane Pellè che ritornerebbe volentieri in Italia dopo l’esperienza cinese.

Calciomercato Juventus, cercasi attaccante: tutte le alternative per Pirlo

Lui è il favorito. Graziano Pellè dopo l’esperienza cinese potrebbe tornare protagonista in Italia, e che opportunità farlo alla Juventus. Un giocatore dalle indubbie qualità tecniche e dall’esperienza, ormai, consolidata, ma non è il solo. Rimangono sempre vigili le situazione di Fernando Llorente e Pavoletti: entrambi ancora più abbordabili dell’italiano. Come abbiamo detto poc’anzi l’obietto della società è quello di chiudere per un profilo low cost. Nessuna spesa folle quindi, anche perché i soldi non ci sono. L’obiettivo è di avere un giocatore di ruolo al minor costo possibile. Graziano Pellè, 35 anni, dal 2016 con lo Shandong Luneng instagram, potrebbe essere lui l’uomo in più di Pirlo. Anche se lo stesso maestro nel post partita della partita vinta con l’Udinese si era sbilanciato su un altro nome, quello di Olivier Giroud del Chelsea: forse il preferito, per il momento, nel lotto nomi possibili dai tifosi della Juventus.