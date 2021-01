Calciomercato Juventus, Rovella diventerà un nuovo giocatore bianconero. L’operazione è in chiusura nelle prossime ore.

#Juventus and #Genoa will close the agreements for #Rovella and #Portanova in few hours. The deal is almost closed. Genoa also want to close the deal for #Petrelli . ⚪️⚫️🔴🔵 @goal

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a chiudere per un altro giovane. Sembra ormai fatta per Rovella. La conferma arriva anche dal tweet pubblicato mezz’ora fa da Romeo Agresti che annuncia l’operazione. Rovella diventerà presto un nuovo giocatore della Juventus, ma dalla prossima sessione di mercato. Il centrocampista rimarrà in prestito fino alla fine dell’anno, proprio al Genoa. Nella trattativa dovrebbe essere incluso il cartellino di Portanova.

Calciomercato Juventus, chiusa l’operazione con il Genoa: questione di ore

Ancora una volta la Juventus pensa al futuro. Non è un caso che a guidare i bianconeri ci sia Pirlo. Il maestro è stato scelto proprio per questo, avviare la nuova Juventus che verrà. Sempre più giocatori sono under 25: rivoluzione netta che si proietta sempre di più alla rinascita, tenendo stretti i leader storici. Questa “nuova” rosa ancora una volta si riconferma su giovani di qualità, è il caso di Nicolò Rovella. Il 19enne centrocampista italiano è un talento cristallino, proprio per questo motivo la dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata. Un acquisto che guarda al futuro appunto. Rovella rimarrà in prestito fino a giungo e poi si vedrà, ma è chiaro che il suo obiettivo sia quello di arrivare fra i grandi volti del calcio italiano. Nell’operazione sarà inserito Portanova, altro giovane già fatto esordire proprio da Pirlo.

Come viene comunicato dall’esperto mercato Romeo Agresti l’operazione è in fase di chiusura. Una trattativa che vedrà ancora una volta la Juventus regina del mercato giovani. Paratici è pronto un’altra volta a stupire i tifosi prendendo un calciatore dalle indubbie qualità tecniche. Già si ha avuto modo di ammirarlo nella sfida in campionato proprio contro la compagine bianconera.