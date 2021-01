Calciomercato Juventus, tre della rosa di Pirlo potrebbero essere i partenti in questa sessione di mercato. Ecco quali:

Calciomercato Juventus, quest’anno più che mai la situazione economica del club è problematica. La pandemia da Covid-19 ha influito pesantemente sulle casse del club, complice anche l’assenza del pubblico allo stadio che era la gran parte degli incassi annulli. I soldi sono praticamente a zero, pertanto il mercato improntato su acquisti low cost sarà anche importante per eventuali cessioni così da ammortizzare la sempre più precaria situazione economica della società. Fra l’attaccante che potrebbe arrivare, Pirlo ha bisogno di un vice Morata, c’è anche chi potrebbe partire:

Calciomercato Juventus, Pirlo ha deciso: tre giocatori possono partire

Federico Bernardeschi rimane sempre un possibile partente della rosa di Pirlo. L’esterno italiano non ha più un posto fisso in squadra. Le sue presenze si contano sempre di meno e, dunque, proprio in previsione degli europei di questa estate Federico vorrebbe avere più spazio. Proprio su di lui si sta parlando di una possibile operazione scambio per il Papu Gomez con l’Atalanta: operazione che appare ancora allo stato embrionale.