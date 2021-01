De Paul alla Juventus, calciomercato: la rivelazione spiazza tutti

Calciomercato Juventus, l’argentino dell’Udinese è uno dei nomi più appetibili. A meno di clamorosi colpi di scena, però, il centrocampista non dovrebbe muoversi, come confermato da Pierpaolo Marino

Calciomercato Juventus Udinese/ Che De Paul piaccia alla Juventus, non è certo una novità. Fabio Paratici già la scorsa estate ha avuto dei dialoghi importanti con l’Udinese, anche se non è riuscito a chiudere l’affare, per via dell’ostracismo del club friulano, che non si è mai smossa dalla valutazione di 40 milioni di euro. I bianconeri, invece, avrebbero voluto concludere la trattativa ad una cifra sensibilmente più bassa, sui 25 milioni di euro.

Leggi anche–>Milan Juventus rinviata? Pericolo Covid, la decisione dell’Asl

Tanti sono i club sulle tracce della poliedrica mezzala, che anche in questo scorcio di stagione si sta confermando su livelli molto alti, sia in termini di carisma che di personalità, trascinando i suoi compagni oltre gli oggettivi limiti tecnici della squadra di Gotti. A parlare del suo gioiello, ci ha pensato il dirigente dei bianconeri PierPaolo Marino, intervistato ai microfoni di Mediaset.