Gomez alla Juventus, calciomercato: l’affare va in porto con uno scambio

By

Calciomercato Juventus, il Papu Gomez sarebbe finito in maniera importante nel mirino di Fabio Paratici, che starebbe ragionando sulla possibilità di uno scambio con Federico Bernardeschi

Calciomercato Juventus Gomez/ La sessione invernale di calciomercato è da poco cominciata, ma i grandi club sono già al lavoro per provare ad intavolare delle trattative atte a migliorare la rosa a disposizione dei loro allenatori. In questo senso, la Juventus sembra essere particolarmente attiva, pronta a cogliere interessanti occasioni: secondo le ultime indiscrezioni, Fabio Paratici avrebbe cominciato a sondare con molto interesse la situazione relativa ad Alejandro Gomez, finito improvvisamente ai margini della rosa di Gian Piero Gasperini.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, il tecnico non esclude la partenza

Come rivelato da Gianluca di Marzio sul proprio sito ufficiale, la Juve avrebbe manifestato la disponibilità a chiudere l’operazione qualora dovesse essere piazzato Federico Bernardeschi, la cui avventura sotto l’ombra della Mole sembra essere ormai giunta al capolinea. L’ex esterno della Fiorentina non rientra nei piani della dirigenza di Corso Galileo Ferraris, a dispetto delle dichiarazioni ( di facciata) di Andrea Pirlo, che in più di una circostanza ne ha incensato pubblicamente le lodi.