Calciomercato Juventus, un indizio arriva da Genova

Anche se si deve pensare al campo, il calciomercato della Juventus è già entrato nelle fasi importanti. Pirlo infatti attende presto rinforzi.

La priorità del club bianconero è senz’altro quella di regalare un nuovo attaccante al suo allenatore. Una punta che abbia caratteristiche diverse da quelle dei bomber attualmente in organico e che possa arrivare senza un grosso esborso economico. Sono tanti i nomi che sono stati accostati alla Juve nell’ultimo periodo, da Llorente a Pellè. Nelle ultime ore però sembra aver preso quota il nome di una punta molto esperta che però potrebbe ancora fare molto comodo, specie nel campionato di serie A.

LEGGI ANCHE –>Rovella-Juventus, la fumata bianca sembra essere vicina

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, proposto un esperto centravanti

Calciomercato Juventus, la Samp cerca il sostituto di Quagliarella

Sportmediaset riporta le voci di mercato che riguardano la Sampdoria. Secondo il quotidiano “Il Secolo XIX” infatti i blucerchiati si sono già mossi per cercare il sostituto in attacco di Fabio Quagliarella. Con tanti nomi in lista, da Cutrone a Torregrossa, da Pinamonti a Caicedo e Lammers. Questo può essere senz’altro un indizio importante, visto che Quagliarella nei giorni scorsi è stato accostato alla Juventus come possibile rinforzo per mister Pirlo.