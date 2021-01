Il calciomercato della Juventus vede come priorità quella dell’arrivo di un nuovo attaccante per rinforzare l’organico di Pirlo.

Una punta che abbia possibilmente caratteristiche diverse da quelle dei giocatori attualmente a disposizione del tecnico. Per questo motivo si è parlato di possibili nomi accostati come rinforzi per questo mese di gennaio. Dallo spagnolo Llorente allo svincolato Pellè, passando per Fabio Quagliarella. L’attaccante 38enne nelle ultime ore è sembrato davvero essere ad un passo dal cambiare casacca, almeno secondo i rumors. Ma nella realtà non sarà così.

LEGGI ANCHE –>Rovella-Juventus, la fumata bianca sembra essere vicina

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, proposto un esperto centravanti