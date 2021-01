Calciomercato Juventus, De Paul il noto obiettivo dei bianconeri potrebbe scegliere la Premier League, c’è l’offerta del Liverpool

Calciomercato Juventus, De Paul potrebbe lasciare l’Udinese ma non restando in Italia. Come sappiamo il centrocampista è diventato un noto obiettivo delle big di Serie A: in primis Juventus e Inter. L’argentino piace molto anche a livello internazionale. Stando però alle parole rilasciate da Marino l’eventuale partenza già nel mercato di gennaio è tassativamente da escludersi. Ma l’ultima indiscrezione di mercato, riportata anche su ‘Calciomercato.it‘, vedrebbe subentrare nella corsa al centrocampista anche il Liverpool di Klopp. Ci sarebbe già una cifra in ballo: maxi offerta di 44 milioni di euro da versare nelle casse dell’Udinese.

LEGGI ANCHE>>>Lutto nel mondo del calcio: è venuto a mancare Alex Apolinàrio

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per l’obiettivo bianconero: c’è una novità

La Juventus e l’Inter seguiranno con molto interesse l’evolversi della situazione, consapevoli delle indubbie potenzialità del giocatore, che qualora non riuscisse a raggiungere l’accordo con gli inglesi rimarrà obiettivo prioritario per la stagione prossima. Ma sempre dall’Inghilterra, oltre al Liverpool di Klopp, non sembra fermarsi nemmeno il corteggiamento da parte del Leeds, con il connazionale ed estimatore Bielsa pronto a riprovare per lui.