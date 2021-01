Il calciomercato della Juventus è ormai aperto e i bianconeri stanno cercando dei tasselli per il presente ma anche per il futuro.

L’obiettivo della dirigenza infatti non è solo quello di rinforzare la rosa attuale a disposizione di mister Pirlo (serve una punta come priorità) ma anche quella di guardare avanti, alle prossime stagioni. Mettendo nel mirino dei calciatori che potrebbero essere le basi della squadra del domani. E uno degli obiettivi primari è il laterale destro Bryan Reynolds, esterno alto 190 cm classe 2001 dotato di un gran fisico e con grandi margin di crescita.

LEGGI ANCHE –>Milik, la verità sul centravanti promesso alla Juve

LEGGI ANCHE —>De Ligt, sirene spagnole per il fenomeno della Juve

Calciomercato Juventus, Reynolds sembra ad un passo

Come riporta Calciomercato.it i primi giorni della prossima settimana potrebbero essere quelli decisivi per portare il calciatore americano in Italia. I contatti tra la Juve e il Dallas Fc, proprietario del suo cartellino, si sono intensificati e l’affare potrebbe chiudersi tra i 6.5 e gli 8 milioni di euro. Un colpo che i bianconeri faranno in sinergia con il Benevento, considerato che non ci sono slot liberi per gli extracomunitari. Definitivamente sorpassata la Roma, che d’altronde negli ultimi giorni ha virato forte su Montiel del River Plate.