Calciomercato Juventus, colpo dal Psg: offerta per lo svincolato

Secondo le ultime indiscrezioni, Angel di Maria sarebbe entrato nel mirino della Juventus. Fabio Paratici avrebbe preparato l’offerta per lo svincolato di lusso del Psg

Calciomercato Juventus Di Maria Psg/ Il mercato degli svincolati ha da sempre rappresentato una vera e propria miniera per la Juventus, alla quale la società bianconera ha spesso attinto risorse rivelatesi fondamentali nel corso della sua storia. Basti pensare alle funamboliche manovre compiute in coabitazione con Mino Raiola per portare Paul Pogba sotto l’ombra della Mole, strappandolo dall’ala opprimente di sir Alex Ferguson, oppure ai vari Evra, Khedira, Llorente, Pirlo.

Secondo quanto riportato da France Football, la Juventus potrebbe nuovamente mettere a segno un colpo a parametro zero. Dalla Francia rimbalza con una certa insistenza l’indiscrezione secondo la quale la dirigenza bianconera starebbe sondando il profilo di Angel Di Maria, il cui contratto con il Paris Saint Germain, in scadenza quest’estate, non sarà rinnovato, a meno di clamorosi colpi di scena.