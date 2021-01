Juventus, contro il Genoa in Coppa Italia è tempo di turnover

La Juventus ha un calendario di impegni davvero fittissimo in questo mese di gennaio, il prossimo è quello di Coppa Italia.

Mercoledì sera allo Stadium i ragazzi di Pirlo affronteranno il Genoa nell’ottavo di finale. Un match in gara secca che proprio per questo motivo rappresenta una insidia davvero grossa. Il tecnico ha tre giocatori fuori a causa del Covid e l’ultimo match di campionato ha riempito l’infermeria con Dybala, McKennie e Chiesa. Insomma non proprio la situazione ottimale.

LEGGI ANCHE –>Milik, la verità sul centravanti promesso alla Juve

LEGGI ANCHE —>De Ligt, sirene spagnole per il fenomeno della Juve

Juventus, possibile spazio per Dragusin e Da Graca

Come riporta la Gazzetta dello Sport, contro il Genoa Pirlo per forza di cose, vista la lunga lista di assenti, dovrà schierare una formazione abbastanza sperimentale. Cercando di preservare qualche energia in vista del big match contro l’Inter. Dunque Buffon tra i pali, mentre in difesa sicuri Demiral e Chiellini, potrebbe giocare anche il baby Dragusin. In mediana ci saranno Bentancur e Arthur sicuramente, con Frabotta e Bernardeschi come esterni. In attacco staffetta sicura tra Ronaldo e Morata, che saranno affiancati da Kulusevski. Anche qui poi potrebbe trovare spazio il giovane Da Graca.