Juventus, Pirlo: “Vogliamo arrivare in fondo alla Coppa Italia”

Tutto pronto ormai in casa Juventus per il match che domani sera vedrà i bianconeri impegnati nell’ottavo di Coppa Italia contro il Genoa.

Un avversario da prendere con le pinze, i rossoblù. Squadra decisamente trasformata dall’arrivo di Ballardini in panchina e con tanta voglia di sorprendere. La Juve non dovrà commettere l’errore di avere già la testa al prossimo match di campionato contro l’Inter se vorrà spuntarla. Pirlo varerà un turnover per cercare di preservare però le energie di alcuni uomini.

Juventus, le parole di Pirlo alla vigilia

Ai microfoni di Juventus Tv il tecnico ha parlato del match di domani sera: “Sarà una partita importante. Inizia la Coppa Italia, sappiamo che quando la competizione entra nel vivo piace a tutti giocarla e per arrivare in fondo bisogna vincere la partita di domani sera” si legge sul sito bianconero. “Rispetto a quando l’abbiamo affrontato in campionato, il Genoa è cambiato nell’aggressività. Hanno alzato il baricentro, hanno molta energia, quindi sarà una partita combattuta e difficile da giocare. Nel complesso credo sarà un match simile a quello di Marassi, verranno per difendersi bene e per cercare di ripartire in contropiede. L’abbiamo studiato in questi giorni e l’abbiamo preparata al meglio” ha detto l’allenatore bianconero.