Juventus Genoa Diretta Live: seguiremo insieme le azioni salienti dalla partita all’Allianz Stadium, valevole per la Coppa Italia

Juventus Genoa Diretta Live/ Un match da non sbagliare. Dopo le splendide vittorie in campionato, Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di proseguire con questo andazzo positivo e di guadagnare tre punti importanti, anche in una competizione come la Coppa Italia, sezna dimenticare l’importanza del prossimo match di campionato. Stasera ci sarà un ampio turnover con spazio a giovani e giocatori cruciali completamente ritrovati, come Alvaro Morata. Impegno da non sottovalutare per i ragazzi, soprattutto contro un’avversaria di questo calibro: il Genoa ha tutta l’intenzione di fare bene contro la compagine bianconera. Pirlo ha tutte le carte giuste per il risultato, appuntamento previsto le 20.45.

Juventus Genoa Diretta Live, seguite con noi il match di Coppa Italia

Fra le piacevoli sorprese di questo match, oltre all’esordio di giovani talentoso come Wesley. C’è anche il grande ritorno del capitano Giorgio Chiellini che ripreso dall’infortunio avrà il compito di prendere le redini insieme ai giovani. A supportare il capitano, naturalmente, ci sarà anche Gigi Buffon, altro leader indiscusso della realtà bianconera. Ritorna in campo dal primo minuto anche di Alvaro Morata, lo spagnolo sembra essersi ripreso e sarà affiancato da Kulusevski. Il maestro ha fatto le sue scelte per il match di stasera, che si disputerà in casa dei bianconeri, appuntamento previsto per le 20.45. Una sfida molto importante contro un avversario da non sottovalutare come il Genoa di Preziosi. Concentrazione massima per una sfida di vitale importanza per la Coppa Italia. Quest’anno più che mai la conquista delle competizioni dipenderà da partite come queste, vittoria di vitale importanza. Staremo a vedere cosa succederà all’Allianz Stadium questa sera ma i bianconeri sono pronti a fare il massimo per continuare con il buon periodo, soprattutto dopo le belle sfide di campionato. Come dicevamo poc’anzi vedremo anche l’esordio di tanti giovani che necessariamente prenderanno posto di alcuni giocatori che verrano fatti riposare in previsione dell’Inter, che domenica sera i bianconeri affronteranno in campionato.