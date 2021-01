Juventus, un altro infortunio in rosa. Il giovane prodigio che è andato a segno ieri sera, Hamza Rafia, starà fuori 20 giorni

Juventus, il problema degli infortuni sembra non finire in quel di Torino. Ancora una volta un altro giocatore si ferma, per una lesione al ginocchio. Trattasi del giovane Hamza Rafia, che proprio ieri sera, al suo esordio in prima squadra, è riuscito a trovare la rete decisiva contro il Genoa in Coppa Italia. Una lesione che lo terrà fuori gli stessi giorni di Dybala e l’incubo infortuni continua a perseguitare la compagine bianconera.

Juventus, ancora infortunio in rosa: lesione al ginocchio

Un altro giocatore bianconero si ferma. Il giovanissimo prodigio Hamza Rafia che ieri sera ha dato dimostrazione delle sue qualità, siglando un gol decisivo per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia stamane si è fermato per un problema al ginocchio. Il giocatore dovrà stare fermo almeno 20 giorni. Anche la società sui propri social ha spiegato l’entità dell’infortunio.