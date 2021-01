Juventus Napoli, alla fine la partita si giocherà ma quando? Sembra che non ci sia ancora una data precisa per il recupero, i dettagli:

Juventus Napoli, il big match fa ancora parlare. Nonostante l’iniziale vittoria a tavolino dei bianconeri, il club partenopeo è riuscito a vincere il ricorso fatto dal presidente De Laurentis e alla fine il match si giocherà sul campo. La data però, nonostante alcune prime supposizioni, non è ancora stata scelta. La Procura della Figc, come viene scritto anche in un sondaggio di ‘Calciomercato.it‘ aveva aperto un’inchiesta in relazione alle procedure e le varie norme anti-Covid e ad alcuni giorni di distanza dalla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni è arrivato anche il comunicato della Federcalcio che archivia l’indagine. “Il Procuratore federale Giuseppe Chinè, considerato che la SSC Napoli si è attenuta a tutte le prescrizioni indicate dalla autorità sanitarie locali, si legge sulla nota della Figc ha applicato il Protocollo FIGC vigente, ha agito in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa e ha applicato correttamente i Protocolli sanitari, ha disposto l’archiviazione del procedimento”.

Juventus Napoli, c’è il comunicato: decisione dalla Procura

Per ora l’unica cosa certa è la risoluzione del punto di penalizzazione inizialmente dato alla squadra partenopea e ora ufficialmente ritirato. Ora i bianconeri aspetteranno la data ufficiale della gara, che ancora, si dovrà stabilire.