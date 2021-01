By

Juventus, la sfortuna non sembra essersi placata. Anche McKennie e Chiesa potrebbe non esserci domenica contro l’Inter, i dettagli:

Juventus, ancha McKennie e Chiesa potrebbero non esserci domenica contro l’Inter. La brutta situazione infortuni, dopo lo stop di Dybala, non sembra essersi placata. Stiamo parlando di giocatori chiave che potrebbero fare la differenza proprio contro una chiara rivale per il titolo. L’Inter di Antonio Conte domenica sera affronterà i bianconeri nella sfida che potrà dire molto su quello che sarà l’andamento del campionato. L’anno scorso il ritorno di Antonio Conte a Torino è stato un dominio totalmente bianconero ma quest’anno l’obiettivo dei nerazzurri è il dichiarato scudetto. Nulla sarà scontato domenica sera. Pirlo vorrebbe poter avere tutti i suoi 11 titolari a disposizione, ma infortuni e Covid sembrano ostacolargli i piani.

Juventus, crisi infortuni: altri due giocatori rischiano contro l’Inter

Non solo De Ligt (ancora fermo a causa della positività al Covid-19) e gli ancora incerti Alex Sandro e Cuadrado sempre per il Coronavirus. Senza dimenticare Paulo Dybala che dovrà stare fuori almeno 20 giorni. Questo è l’elenco dei possibili assenti della super sfida di domenica sera, ma le ultime news non sorridono a Pirlo, oltre a loro potrebbero aggiungersi anche Chiesa e McKennie.