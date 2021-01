Milik alla Juventus, calciomercato: Bargiggia svela una novità

Calciomercato Juventus, Milik nel mirino: l’attaccante polacco è entrato nuovamente nel mirino dei bianconeri

MILIK JUVENTUS CALCIOMERCATO/ La ricerca spasmodica di un attaccante di livello internazionale sta catalizzando l’attenzione di Fabio Paratici, il cui desiderio sarebbe quello di consegnare ad Andrea Pirlo una punta che possa far rifiatare all’occorrenza Alvaro Morata, impiegato senza soluzione di continuità in questa prima parte di stagione. Tanti i nomi sul piatto del dirigente bianconero, anche se molti sono stati anche i no ricevuti in questa prima parte di finestra invernale. A cominciare da quello di Olivier Giroud, che ha manifestato a chiare lettere il desiderio di restare al Chelsea, dove la cura Lampard lo ha definitivamente rivitalizzato.

Per poi passare a Fabio Quagliarella, legato da un amore viscerale per quella Sampdoria che per l’attaccante nativo di Castellammare di Stabia ha rappresentato una sorta di elisir di lunga vita. Ecco perché, volente o nolente, la Juventus è ritornata a sedurre con forza Arkadiusz Milik già quest’inverno: con il polacco, va detto, ci sarebbe già un accordo di massima per la prossima estate, sulla base di un quadriennale a circa 5 milioni di euro a stagione, ma la volontà della dirigenza bianconera sarebbe quella di accelerare i tempi.