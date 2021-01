Ronaldo rinnova con la Juventus? Calciomercato, arriva la decisione

Juventus, rinnovo Ronaldo: il portoghese ha deciso la sua prossima destinazione. Importanti aggiornamenti in corso

Juventus Ronaldo calciomercato/ L’uomo copertina in casa Juventus è sicuramente lui, Cristiano Ronaldo: il cinque volte Pallone d’oro è il centro collettore da un punto di vista mediatico della Vecchia Signora, monopolizzando gran parte delle news inerenti il mondo bianconero. Anche in questa prima parte di stagione, Cr7 viaggia a ritmi strepitosi, avendo messo a referto qualcosa come 16 goal in campionato e quattro in Champions League, due dei quali nella trasferta al Camp Nou contro il Barcellona.

Il contratto del fenomeno lusitano scadrà esattamente tra un anno e mezzo: ragion per cui, sono già iniziate le negoziazioni per cominciare a tastare il terreno. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da tuttojuve.com l’intenzione di Ronaldo sarebbe quella di continuare la sua esperienza sotto l’ombra della Mole: l’ex Real Madrid guadagna circa 30 milioni di euro netti all’anno, ragion per cui si sta ragionando sull’ipotesi di un prolungamento di un altro anno a cifre leggermente inferiori.