Juventus, Pirlo parla delle condizioni dei suoi uomini

La Juventus è ormai pronta per affrontare domani sera uno degli impegni più delicati della stagione, a San Siro contro l’Inter.

Una partita che i bianconeri non possono assolutamente permettersi di perdere. L’obiettivo di Pirlo e dei suoi ragazzi è quello di rimanere agganciati alla corsa dello scudetto. E per questo motivo Ronaldo e compagni sperano di fare un colpaccio esterno in un match che può essere anche una straordinaria iniezione di autostima, al di là dei tre punti in palio. Il tecnico ha ancora qualche dubbio di formazione, legato alle condizioni di alcuni uomini reduci da infortuni. Ne ha parlato nel corso della conferenza stampa della vigilia.

