Inter-Juventus probabili formazioni: un solo dubbio per Pirlo

Inter-Juventus è il big match della diciottesima giornata di serie A e si gioca domenica 17 gennaio alle ore 20.45. Le probabili formazioni.

Chiamare scontro diretto per lo scudetto questo confronto forse è esagerato, visto che siamo ancora alla fine del girone d’andata. Tuttavia il confronto tra i nerazzurri di Conte e i bianconeri riveste una importanza particolare per questo torneo. Inter che è davanti in classifica, Juve che deve rimontare e che deve ancora giocare il match contro il Napoli. Ad ogni modo per Ronaldo e compagni sarà fondamentale non perdere questo confronto per rimanere in scia alle prime della classe.

Per quanto riguarda l’Inter, Conte si affida alla regia di Brozovic e in attacco a Lukaku e Martinez. Titolare anche Vidal, ex di turno. Juve con Ronaldo e Morata davanti, unico ballottaggio sembra essere quello tra Ramsey e McKennie. In difesa ci sarà Chiellini con Bonucci, confermato Frabotta a sinistra.