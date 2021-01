Inter-Juventus, c’è una sfida nella sfida che può essere decisiva

La Juventus questa sera sarà impegnata contro l’Inter nella sfida di cartello della diciottesima giornata di serie A.

Non un semplice scontro diretto per il titolo quello che andrà in scena a San Siro, ma un match dove oltre i tre punti c’è in palio molto di più. Ovvero una dose di autostima che servirà per andare avanti con ancor più convinzione nella restante parte del torneo. Quella tra Inter e Juventus sarà una sfida che al suo interno vede un’altra sfida, quella tra due campioni che stanno facendo la differenza per i loro club. Ovvero Lukaku e Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, via Bonucci: il sostituto arriva dall’Inter



LEGGI ANCHE —->Calciomercato Juventus, le scelte per l’attacco si riducono a due