Pagelle Inter Juventus e voti: brutta sconfitta dei bianconeri

Pagelle Inter Juventus: Ronaldo ci prova, male Rabiot tutti i voti dei 22 scesi in campo questa sera a San Siro nel Derby d’Italia

Inter Juventus voti/ Terminata la gara e forse la sfida più importante della prima parte della stagione, il Derby d’Italia che ha visto la Juventus sfidare l’Inter a San Siro nel match valido per il campionato di Serie A. Una sfida sulla carta apertissima che si è conclusa con un dominio netto dei nerazzurri. Partita vinta 2 a 0 dai padroni di casa.

Szczesny 6: Il polacco fa quello che deve fare ma purtroppo subisce un gol quasi subito dall’ex della partita Arturo Vidal e poi il doppio vantaggio di Barella

Danilo 6: il brasiliano è sempre garanzia, si impegna e cerca i compagni, nonostante tutto si riconferma in un ottimo periodo di forma. Da tenere in considerazione il suo tunnel su Vidal

Bonucci 5.5: Il centrale difensivo, stasera, al fianco del solito compagno Chiellini cerca di difendere ma l’avanzata offensiva dei nerazzurri lo mette parecchie volte in difficoltà, nel primo tempo si procura un cartellino giallo su Lautaro

Chiellini 6: il capitano è tornato titolare ma in una partita decisamente complicata. Fa tutto quello che deve fare ma la sofferenza in marcatura di Lukaku si fa sentire, ma Chiellini è comunque una garanzia

Frabotta 5.5: Il giovane laterale bianconero, nonostante un’ottima performace con l’altra milanese, questa sera ha sofferto moltissimo nella marcatura contro Hakimi. Forse complice un po’ l’inesperienza in big match di questo calibro, forse una partita un po’ così. I cross arrivano comunque ma mai – realmente – pericoloso. Bernardeschi 5.5 subentra a Frabotta ma non riesce ad imporsi come tutto il resto della squadra

Chiesa 5.5: L’esterno questa sera non riesce a finalizzare e a saltare l’uomo, probabilmente l’infortunio della scorsa partita sta facendosi sentire ma comunque ci ha provato più volte ad andare in rete.

Rabiot 4.5: Non finalizza, non osa e gioca senza cattiveria. Il francese questa sera ha decisamente beccato una partita no. McKennie 6 l’americano è l’anima grintosa di questo centrocampo, entra al posto di Rabiot e ci prova

Bentancur 6: Una partita difficile in mediana bianconera, lui ci prova ma l’avanzata offensiva nerazzurra spesso buca il centrocampo bianconero

Ramsey 5: Il gallese tecnicamente ha provato qualche giocata in singolo senza però diventare mai realmente pericoloso. Ci mette molta grinta e volontà ma non basta. Kulusevski 6 entra e prova a fare la differenza ma non basta per una partita che – ormai – era già compromessa. A questo punto sarebbe stato bello vederlo dal primo minuto

Morata 5.5: Mai realmente pericoloso se non in alcune occasioni, figlio di una partita decisamente negativa per tutta la squadra.

Cristiano Ronaldo 5.5: Il fuoriclasse portoghese prova tiri da fuori area, colpisce di testa sui cross ma nemmeno lui riesce ad essere realmente pericoloso.

