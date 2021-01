Calciomercato Juventus, il Real Madrid vorrebbe rifondare l’11 titolare e avrebbe già messo gli occhi su De Ligt come prossimo acquisto

Calciomercato Juventus, il Real Madrid vuole rifondare la squadra. Come ogni ciclo che si conclude anche il Real vorrebbe rivoluzionare la rosa soprattutto dal punto di vista anagrafico. Come primo obiettivo degli 11 titolari del futuro, in difesa, avrebbe un punto fermo dei bianconeri: Matthijs De Ligt. Il centrale difensivo dei bianconeri è già diventato uno dei pilastri della difesa e il fulcro della Juventus. Un obiettivo che è costato molto caro ai bianconeri nonostante la giovane età, ma sembra che il Real Madrid avrebbe intenzione di partire all’assalto per garantirsi le prestazioni dell’olandese.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid lo vuole: c’è la quota sull’addio

De Ligt vorrebbe poter rimaner così come la dirigenza bianconera farà di tutto per puntare ancora su un profilo reputato fondamentale e punto fermo e in prospettiva della difesa della Juventus. Ma la corte del Real Madrid sarà comunque insistente. Stando alle quote Sisal, le voci di mercato apparse nei giorni scorsi sono confermate in pieno dai betting analyst di che dà il passaggio di De Ligt dalla Juventus al Real Madrid (entro il 30 settembre 2021) a 5 volte la posta.