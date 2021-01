Calciomercato Juventus, la situazione riguardante Reynolds terzino americano del Dallas è in fase di chiusura, ma c’è anche la Roma su di lui

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre attivi sull’operazione, ormai alla fasi finali, per Reynolds: il giovanissimo terzino americano del Dallas è pronto a trasferirsi in Europa. Sappiamo come ci sia un iniziale accordo con il Benevento per il passaggio in prestito del giocatore ma le ultime indiscrezioni darebbero la Roma come altra grande pretendente per l’acquisto del giocatore. Un profilo che potrebbe fare comodo in prospettiva futura, Ryan Reynolds potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus già nelle prossime settimane ma occhio, appunto, alla Roma.

Calciomercato Juventus, sfida a due per il terzino: c’è una novità

La dirigenza valuta sempre da vicino la fattibilità dell’operazione che sembra ormai alle fasi finali. Reynolds è pronto a trasferirsi in Italia, inizialmente come concordato con il Benevento in prestito proprio ai campani. Ma come dicevamo poc’anzi tiene banco la trattativa anche con la Roma e il Bruges, altre due squadre molto interessate alle prestazioni del calciatore. Una delle già tante telenovele di questa sessione di mercato. Il gioiellino del Dallas è conteso da Juventus, Roma e Bruges che sono in pole.