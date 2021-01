Calciomercato Juventus, l’ammissione del tecnico del Bayern Monaco

Il calciomercato della Juventus lo ha visto più volte accostato ai colori bianconeri nel corso degli ultimi mesi.

E del resto è un giocatore di quelli che sono davvero molto ambiti, ancor più considerando che a giugno sarà libero da ogni contratto e dunque potrà firmare a parametro zero per un altro club. Stiamo parlando di Alaba, jolly del Bayern Monaco, calciatore capace di ricoprire più ruoli. La Juventus lo ha tenuto d’occhio a lungo, ma l’ingaggio richiesto è stato sempre altissimo e ora sembra essere ad un passo dall’accordo con il Real Madrid.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, via Bonucci: il sostituto arriva dall’Inter



LEGGI ANCHE —->Calciomercato Juventus, le scelte per l’attacco si riducono a due

Calciomercato Juventus, Flick annuncia la partenza di Alaba

Come riporta Sportmediaset, anche l’allenatore del Bayern Monaco Flick ha di fatto annunciato come ormai non ci sia più alcuna possibilità che Alaba possa rimanere in Germania. “Sembra proprio che sia orientato ad andarsene – ha detto – e dunque non so se potrò ancora contare su di lui, ma non ho idea su che strada prenderà. Di sicuro posso dire che se un giocatore così forte lascia la nostra squadra, è chiaro che dovremo cercarne un altro dello stesso livello, e noi lo faremo”.