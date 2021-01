Calciomercato Juventus, è ancora prematuro dirlo ma qualora Pirlo dovesse perdere la finale di Supercoppa potrebbe rischiare l’esonero

Calciomercato Juventus, il web si è infiammato dopo la sconfitta contro l’Inter. Una partita gestita male già nell’approccio. Proprio questo recriminano i supporter della Vecchia Signora: una mancata cattiveria che ha visto subire per tutto il match i bianconeri senza mai, realmente, contrastare l’Inter. Per alcuni tifosi la colpa è anche del mister e delle scelte sbagliata, ad esempio, in mediana. Alcuni tifosi accusano il maestro di aver preferito interpreti inspiegabili quando a disposizione c’erano McKennie e Arthur. Ora la partita di mercoledì sera contro il Napoli potrebbe già risultare fatale per il futuro della panchina bianconera.

Calciomercato Juventus, Pirlo out: i possibili sostituti se perde con il Napoli

Una brutta sconfitta contro il Napoli in Supercoppa potrebbe far vacillare la panchina della Juventus e far riconsiderare la scelta prese dalla dirigenza in estate. Tutti, naturalmente, si augurano che questo non accada, anche perché il maestro gode di un ottimo rapporto con i giocatori e nutre grande stima dalla dirigenza ma in questa eventualità, quali potrebbero essere i possibili sostituti? C’è sempre l’opzione Simone Inzaghi. Già nel dopo Allegri, il piacentino fu uno degli obiettivi più graditi ma il patron laziale Lotito bloccò ogni possibile assalto. Ora la situazione sembra differente, nonostante molti pensano rimanga, il rinnovo ancora non è arrivato e, dunque, Inzaghi potrebbe essere uno dei nomi in pole per il possibile sostituto.