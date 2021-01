Calciomercato Juventus, Raiola la chiave per arrivare all’attaccante

Calciomercato Juventus, Werner potrebbe diventare la nuova opportunità per l’attacco. Raiola sarebbe la chiave per chiudere l’operazione

Calciomercato Juventus, Raiola potrebbe figurare come chiave vincente per arrivare a Werner. Le ultime indiscrezioni avvicinerebbero sempre di più la squadra inglese all’acquisto del giovane Haland, un operazione che potrebbe costare al patron Abramovich ben 100 milioni. Con l’acquisto di Haland i blues potrebbero dunque liberare Werner che diventerebbe, a quel punto, una ghiotta occasione per i bianconeri.

Werner è un ottimo centroavanti che già al Chelsea sta facendo la differenza. Comprato anche lui non da moltissimo, l’ancora giovane classe 1996 potrebbe diventare l’arma in più per i bianconeri anche in ottica futura. A giostrare l’eventuale operazione ci sarebbe il super agente Mino Raiola, molto vicino all’ambiente bianconero dopo il passaggio di De Ligt, Haaland è infatti un suo assistito. L’attaccante norvegese al Dortmund sta facendo faville e sarebbe stato scelto per diventare il top player per rilanciare i blues in Champions League. Qualora infatti arrivasse – per davvero – in Premier League, Werner sarebbe libero di scegliere una nuova destinazione e per lui non ci sarebbe più spazio al Chelsea.

Nonostante questo, il Chlesea vorrebbe poter vendere – comunque – bene il proprio giocatore. Gli inglesi valutano Werner attorno ai 55 milioni di euro e ha uno stipendio di 10 milioni di euro annui. Cifre elevate per le casse della Vecchia Signora, che potrebbe lanciare un assalto soltanto in caso di cessioni dei vari esuberi.

Ad esempio vendendo alcuni giocatori attualmente in prestito come Douglas Costa e De Sciglio a quelli attualmente in rosa come Bernardeschi che ancora non sembra avere trovato un posto fisso in rosa.

C’è inoltre da tenere in considerazione l’incognita riguardante la situazione Dybala. L’argentino non ha ancora rinnovato e non è escluso che possa essere utilizzato come pedina di scambio magari con lo stesso Chelsea. Un mercato che si appresta a diventare rovente.