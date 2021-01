Calciomercato Juventus, dietrofront del giocatore: ora tutto può succedere

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, bianconeri in corsa per la punta: c’è l’offerta

Come sappiamo il contratto dell’esterno austriaco scadrà il 30 giugno prossimo e può già, in questo momento, accordarsi con una squadra per il suo arrivo nella prossima estate. Con più di 25 titoli vinti in Germania, tra cui nove campionati tedeschi e due Champions League, David Alaba al momento è uno dei giocatori più titolati del Bayern Monaco, ma era chiaro ormai a tutti che questo sarebbe stato il suo ultimo anno in Baviera.

Come dicevamo poc’anzi ci sarà una forte concorrenza su di lui. Fra i big club interessanti figurano Liverpool, Chelsea, Manchester City e Juventus. Magari già nelle prossime settimane si avranno più notizie in merito ma ora Pirlo & co possono crederci.