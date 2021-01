Juventus-Napoli, Gattuso non crede ai bianconeri in crisi

La Juventus domani sera nella finale di Supercoppa Italiana affronterà un Napoli decisamente in salute dopo le ultime uscite.

La squadra di Gattuso ha rifilato ben sei reti alla Fiorentina nell’ultimo turno di serie A e proverà ad approfittare di questo momento positivo per portare a casa il trofeo. La Juventus però dopo lo stop con l’Inter non si può permettere altri passi falsi e soprattutto la delusione di non riuscire a portare a casa la Supercoppa. Il tecnico dei partenopei è un ex campione del mondo del 2006, compagno di squadra e amico del tecnico bianconero Andrea Pirlo. E il rispetto è massimo per la sua squadra.

