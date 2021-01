Milik alla Juventus, calciomercato: c’è l’offerta, pronti 12 mln

Calciomercato Juventus, offerta per Milik: sul piatto 12 mln di euro. Secondo le ultime indiscrezioni, il Marsiglia avrebbe rotto gli indugi presentando una proposta ufficiale ai partenopei

Milik Juventus calciomercato/ Starebbe per terminare la telenovela legata ad Arkadiusz Milik. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di tuttojuve.com, infatti, il polacco sarebbe entrato nel mirino del Marsiglia, disposto a mettere sul piatto 12 milioni di euro per acquistare l’attaccante polacco del Napoli, che in questa prima parte di stagione non ha mai visto il campo complice la rottura avvenuta nello spogliatoio. 8 milioni cash più 4 milioni di bonus legate a presenze e prestazioni: un’offerta da non trascurare, che De Laurentiis sarebbe propenso ad accettare, anche perché il contratto del calciatore, in scadenza quest’estate, non è stato rinnovato.

A Milik sarebbe stato proposto un contratto quadriennale a circa 3,5 milioni di euro più bonus a stagione: il polacco starebbe valutando il da farsi, anche perché sembrava aver raggiunto un accordo di massima con la Juventus per un quinquennale. Un accordo non scritto, un gentleman agreement sostanzialmente, grazie al quale i bianconeri si sentivano sicuri dell’acquisto dell’ex numero 9 dei campani.