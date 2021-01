Juventus Napoli finale di Supercoppa Italiana. Questa sera i ragazzi si giocano la possibilità di vincere il primo trofeo della stagione

Juventus Napoli finale di Suercoppa Diretta Live/ Questa sera i bianconeri hanno la possibilità di portare in bacheca il primo titolo della stagione. Un match da non sbagliare ma soprattutto che non va sottovalutato in alcun modo. Dopo la brutta sconfitta contro l’inter a San Siro, in campionato, Andrea Pirlo ha tutta l’intenzione di riportare positività in un ambiente decisamente affranto dopo la sconfitta nel derby d’Italia. Stasera il maestro ha la possibilità di portare a casa il primo trofeo da allenatore. Una sfida decisamente non semplice contro un’avversaria di qualità ed eterna rivale per il titolo. Il match si disputerà al Mapei Stadium alle ore 21.00.

Juventus Napoli Diretta Live, segui con noi la finale di Supercoppa

Fra le piacevoli sorprese di questo match, c’è la nuovamente ritrovata titolarità del capitano Giorgio Chiellini che sostituirà De Ligt ancora fuori per la positività al Covid-19. A supportare il capitano, naturalmente, ci sarà anche Leonardo Bonucci, altro leader indiscusso della realtà bianconera, nonché vice capitano. Ritorna in campo dal primo minuto anche di Arthur, il brasiliano proverà a dare dinamicità ad un centrocampo, che nell’ultima partita, è sembrato un po’ s pento. Il maestro ha fatto le sue scelte per il match di stasera, che si disputerà al Mapei Stadium, appuntamento previsto per le 21.00. Una sfida molto importante contro un avversario da non sottovalutare come il Napoli di Gattuso. Concentrazione massima per una sfida di vitale importanza che come dicevamo poc’anzi potrebbe già portare il primo trofeo in bacheca. Una partita di vitale importanza anche per l’ambiente, una vittoria e la conquista del primo titolo stagionale ridarebbe positività. Pirlo non vuole sbagliare e infatti per l’occasione ha deciso di rivoluzionare la rosa tornando al consueto 4-4-2 alla ricerca del gol fin da subito. Kulusevski avrà l’eredità importante di Paulo Dybala ma soprattutto quella di Alvaro Morata che nelle ultime partite è andato spesso a segno. Staremo a vedere cosa succederà. Qui potete seguire con noi il match testuale della finale. Fischio d’inizio alle ore 21.00.