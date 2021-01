Juventus Napoli, la partita al Mapei si giocherà? L’ansia per il rinvio sala ma stando alle previsioni non ci sarebbero rischi di nebbia.

Juventus Napoli, Supercoppa italiana/la finale al Mapei Stadium delle 21.00 è stata fino ad oggi pomeriggio in forse. La condizione meteo ha messo in dubbio la possibilità di giocare la partita tanto da creare ansia fra i tifosi per un, possibile, ennesimo rinvio. Stando ai vari siti del meteo, stasera a Reggio Emilia non ci dovrebbero essere problemi di nebbia e, dunque, la partita potrà svolgersi regolarmente. L’ennesimo rinvio sembrava nell’aria ma a rassicurare l’ambiente ci hanno pensato i siti a tema che assicurano un cielo sereno per la finale al Mapei.

Juventus Napoli, Supercoppa: partita a rischio? Le previsioni sono chiare

Stando anche a ciò che scrivono su ‘Tuttosport‘ la partita si svolgerà regolarmente alle 21.00. “Le previsioni meteo per questa sera a Reggio Emilia non prevedono nebbia. Sui principali siti di previsioni, infatti, la “visibilità” è sempre “buona” o “ottima” e l’Arpae Emilia Romagna segnala banchi di nebbia solo sui rilievi della provincia di Reggio. Insomma, non si dovrebbero correre rischi di visibilità dalle 21 alle 23. Di certo sarà molto freddo, perché la temperatura prevista è di 1° con un’umidità del 98% che lo farà percepire con un -3. Ma in questo inverno frenetico di partite non è una novità e allo Stadium, la gara contro il Sassuolo, aveva visto scendere il termometro a -4 nella ripresa”.