Calciomercato Juventus, Douglas Costa può cambiare maglia

Non solo acquisti in questa sessione di calciomercato per una Juventus che deve stare attenta anche al suo bilancio.

Il momento economico, per tutto il mondo del calcio, non è certo dei migliori ed è per questo motivo che anche il club bianconero oltre a ragionare sui possibili innesti in rosa deve anche capire se può cedere quei calciatori che non rientrano nei piani del tecnico Andrea Pirlo. E tra questi c’è anche Douglas Costa. Il calciatore brasiliano si trova attualmente in prestito al Bayern Monaco e la società bianconera spera che i tedeschi lo riscattino a fine stagione.

