Calciomercato Juventus, nessuna reale chiamata per Scamacca. Il preferito di Pirlo sembra un altro: si riapre per il Papu Gomez

Calciomercato Juventus, ancora nessuna reale trattativa per Scamacca, anzi, stando alle ultimi indiscrezioni provenienti da ‘Calciomercato.it‘ non sembra esserci stata nessuna chiamata per il centroavanti italiano. La realtà opportunità di mercato, anche per preferenze dello stesso allenatore Pirlo, è quella di chiudere l’operazione per Papu Gomez. L’ormai ex capitano dell’Atalanta è in uscita dalla Dea, il brutto rapporto con Gasperini l’ha portato a decidere per l’addio anticipato già nella finestra del mercato invernale. Stando alle ultime notizie potrebbe riaprirsi l’operazione in ottica bianconera.

Calciomercato Juventus, è il preferito di Pirlo: si riapre per l’attaccante

Stando infatti alle ultime indiscrezioni rilasciate da Momblano la situazione riguardante il possibile approdo in bianconero di Scamacca sarebbe in una fase di stallo, anzi, ecco le parole rilasciate a ‘Top Calcio 24: “L’entourage di Scamacca non ha ricevuto alcun tipo di chiamata dalla Juventus. Khedira non ha ancora risolto il contratto, per Bernardeschi si spinge per una soluzione in prestito anche perché il giocatore vuole giocare in ottica Europeo. Ma non mi pare ci siano monetizzazioni in arrivo dalle uscite, quindi il mercato in entrata è bloccato. L’unico nome che terrei aperto in vista degli ultimi giorni è quello del ‘Papu’ Gomez, Pirlo è un suo grande estimatore, anche se non è una punta. L’Atalanta deve risolvere il problema, anche ascoltando la volontà del calciatore”.