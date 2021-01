Pelle alla Juventus, calciomercato: c’è la svolta nella trattativa

Calciomercato Juventus, affare Pelle: il calciatore aspetta ancora la chiamata dei biancoenri e ha rifiutato il West Ham

Pelle Juventus calciomercato/ L’acquisto di una punta di livello che possa far rifiatare all’occorrenza Alvaro Morata sta catalizzando le attenzioni degli uomini di mercato della Juventus. Fabio Paratici è alla ricerca di un centravanti dall’usato sicuro, e per questo sta sondando con una certa insistenza i profili di Fabio Quagliarella e di Fernando Llorente. Se il capitano della Sampdoria ha rifiutato le avances della Vecchia Signora, diverso è il discorso dello spagnolo del Napoli, che Aurelio De Laurentiis non vorrebbe cedere per non rinforzare una diretta concorrente.

Per Scamacca stanno sorgendo problemi piuttosto inaspettati per quanto concerne la formula con la quale chiudere l’affare. Ragion per cui, nelle ultime ore sta riprendendo quota il nome di Graziano Pelle. L’attaccante italiano, come riferito da calciomercato.it, ha rifiutato la proposta del West Ham, desideroso di intraprendere una nuova avventura in Serie A: l’ex Parma non milita nel nostro campionato da ben otto stagioni.