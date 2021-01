Calciomercato Juventus, sfuma un altro obiettivo in attacco

Il calciomercato della Juventus continua a essere alimentato da continue voci che riguardano sia i possibili acquisti che le cessioni.

E’ l’arrivo di un nuovo attaccante la priorità del club bianconero, e sono tanti i nomi che stanno circolando nelle ultime settimane. Qualche obiettivo è sfumato, altri sono ancora in piedi, altri ancora di difficile realizzazione. Si era parlato anche di un possibile ritorno, quello di Llorente del Napoli, con un passato alla Juventus. E dunque con il vantaggio di conoscere già l’ambiente e il tecnico bianconero Andrea Pirlo. Ma questa operazione non si farà.

Calciomercato Juventus, Llorente va all’Udinese

Come ha sottolineato ieri sera il giornalista Gianluca Di Marzio, il centravanti spagnolo ha infatti deciso di continuare la sua avventura in serie A con la maglia dell’Udinese. Llorente è destinato ad essere un punto fermo dello scacchiere friulano e avrebbe dato il suo assenso al trasferimento. Del quale se ne riparlerà comunque dopo questo weekend, nel quale il suo Napoli sarà impegnato contro il Verona. L’eventuale arrivo del possente centravanti sarebbe senz’altro un grande colpo di mercato per l’Udinese di Gotti, impegnata nella lotta per non retrocedere.