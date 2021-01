Calciomercato Juventus, assalto al difensore: serve il rinnovo

Il calciomercato della Juventus guarda non solo ai possibili arrivi, ma anche alla conferma dei suoi pezzi pregiati, giovani in primis.

C’è un elemento sul quale Pirlo ha deciso di puntare molto in questa stagione ed è Dragusin, centrale romeno classe 2002 ormai stabilmente nel giro della prima squadra. Il tecnico lo sta facendo lavorare con i big, in modo che possa imparare da grandi campioni. E quando possibile lo getta nella mischia per fargli accumulare quell’esperienza necessaria per poter essere protagonista poi in futuro.

