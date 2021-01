Calciomercato Juventus, i bianconeri sperano ancora nel colpo Dzeko. L’operazione sarà fattibile solo ad una condizione precisa

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre alla caccia di un altro attaccante. Diversi i nomi sondati ma ancora nessun profilo adeguato, o meglio, definitivo. Il nome perfetto ci sarebbe però, ed è stato sondato a lungo durante tutto il corso del mercato estivo. Stiamo parlando del numero 9 e capitano della Roma Edin Dzeko. Un profilo ideale pensandolo in bianconero affiancato a Cristiano Ronaldo: il phisique du role ideale per caratteristiche e esperienza. Indubbio quindi che i bianconeri andrebbero a colpo certo. Ma l’operazione è fattibile?

Dzeko alla Juventus? Calciomercato: c’è una novità importante

Dzeko potrebbe tornare sul mercato già in questa sessione solo se rimarrà Fonseca sulla panchina giallorossa. Il rapporto fra i due è ai minimi storici e sembra che nonostante un ripensamento ad inizio stagione i giallorossi sarebbero decisi a privarsi del proprio attaccante. Il centroavanti della Roma attualmente percepisco uno stipendio di 7 milioni di euro, cifra decisamente importante per le casse giallorosse, dunque non è da escludersi la sua cessione già questo inverno. La Juventus rimane sempre in pole visto che aveva già chiuso l’operazione, poi fallita, ad inizio estate. Ma oltre ai bianconeri non è da escludersi l’Inter di Antonio Conte alla ricerca di un vice Lukaku.