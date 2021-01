Calciomercato Juventus, dall’Arabia Saudita arriva una super offerta per l’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, dall’Arabia Saudita fanno sul serio per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese ad un anno dalla fine del contratto che lo lega con i bianconeri è sempre più corteggiato. Nonostante i 35 anni il campione portoghese sembra avere ancora un sacco di cartucce da giocarsi, e non è scontato pensare che la sua carriera sarà ancora lunga. Stando infatti alle ultime indiscrezioni provenienti dal ‘Telegraph’, si legge che dall’Arabia Saudita è arrivata un’offerta di ben 6 milioni di euro l’anno per fare da testimonial a una campagna per promuovere il turismo nel paese. Ronaldo, però, ha rifiutato. Il problema, sembra, per timore di ritorni negativi dell’immagine.

Calciomercato Juventus, super offerta per la punta: gli emiri fanno sul serio

Un rifiuto a cui ha fatto seguito anche quello di Lionel Messi, a sua volta interpellato dallo stesso paese. Cristiano si appresta dunque a continuare ancora in Europa e sarebbe bello potesse continuare a farlo proprio alla Juventus. Come dicevamo poc’anzi la scadenza del contratto che lega il portoghese a Torino ha validità ancora un anno ma non è nemmeno da escludersi l’eventuale rinnovo con adeguamento dello stipendio.