Probabili formazioni Juventus Bologna: la scelta su Bernardeschi

Juventus Bologna, probabili formazioni: ecco la scelta di Andrea Pirlo su Federico Bernardeschi, che ha ben figurato in Supercoppa

Juventus Bologna/ La Juventus si prepara alla sfida di domani sera contro il Bologna: allo Stadium, la formazione di Andrea Pirlo ha il dovere di vincere per non perdere troppo terreno dal Milan capolista, distante ora ben 10 lunghezze. La compagine bianconera è reduce dal rivitalizzante successo in Supercoppa contro l’Inter, che ha ridato slancio ad un ambiente demoralizzato dopo la debacle subita sul piano del gioco contro l’Inter di Antonio Conte.

Contro i partenopei ha ben figurato Federico Bernardeschi, il cui ingresso nella ripresa al posto di Chiesa ha creato non pochi grattacapi agli esterni di Gattuso. Proprio per sfruttare il periodo positivo dell’ex Fiorentina, Pirlo dovrebbe dargli fiducia anche contro il Bologna, nel 4-4-2 che molto presumibilmente si vedrà all’opera. In attacco Cristiano Ronaldo dovrebbe far coppia con Alvaro Morata, anche se non è da escludere l’eventuale inserimento a partita in corso di Dejan Kulusevski.