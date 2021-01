Juventus, il ministro Spadafora spegne i sogni dei tifosi

Per la Juventus è appena iniziato un nuovo anno nel quale è già arrivata la soddisfazione della vittoria in Supercoppa Italiana.

E’ ancora però purtroppo sempre presente la pandemia, con il Covid-19 che sta causando diversi mancati incassi a tutte le squadre di calcio, Juventus compresa. In primis quella legata alle presenza di tifosi sugli spalti. Una assenza che pesa tantissimo anche sui calciatori, abituati ad essere sospinti ed emozionati dal calore dei propri supporters. E non sembrano esserci delle buone notizie all’orizzonte per chi sogna di vedere presto di nuovo gli spalti gremiti.

LEGGI ANCHE —>Juventus, Cuadrado si conferma imprescindibile per i bianconeri

LEGGI ANCHE —>Scamacca, salta l’incontro tra il Sassuolo e Paratici