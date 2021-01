Calciomercato Juventus, Dzeko in bianconero potrebbe diventare sempre più concreto. C’è l’idea per un super scambio:

Calciomercato Juventus, Edin Dzeko in bianconero si può. Stando alle ultime indiscrezioni, vista anche l’impossibilità economica di arrivare al cartellino dell’attaccante, i bianconeri starebbero studiando un operazione scambio per arrivare al cartellino dell’attaccante bosniaco. Un super scambio con Federico Bernardeschi. I giallorossi proveranno a piazzare Dzeko e liberarsi di un ingaggio di 7,5 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, deciso lo scambio per Dzeko: ora si può

La Juventus è attualmente la squadra in pole per garantirsi le prestazioni sportive del centroavanti perché all’estero le altre big d’Europa non hanno bisogno di un attaccante. Dunque da escludersi un possibile approdo al Barcellona, dove il mercato è fermo e nemmeno al Paris Saint Germain, visto che Pochettino lì davanti ha davvero l’imbarazzo della scelta e non avrebbe bisogno di un ulteriore interprete nel ruolo. Ma stando alle indiscrezioni riportate da la “Gazzetta dello Sport” – qualche speranza in Premier League, con il Manchester City (ex squadra di Dzeko) e l’Everton di Ancelotti interessate, ma quelle più ghiotte sono – comunque – in Serie A.